Волоцко Семен Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Волоцко Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1799
Рождение ребёнка
1800
Сын: Волоцко Иван Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Волоцко Франтишек Семенов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
деревня Гризич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно