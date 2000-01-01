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Волоцко Семен Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Волоцко Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
20.02.1799

Жена: Волоцко Февронья Трофимова

Рождение ребёнка
1800

Сын: Волоцко Иван Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Волоцко Андрей Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Волоцко Франтишек Семенов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
деревня Гризич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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