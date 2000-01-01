Новосильцева (Бекетова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти1813
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Бекетов Иван Леонтьевич
Мать: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
24.07.1795
Сын: Новосильцев Иван Захарович
Отец ребёнка: Новосильцев Захар Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосильцев Владимир Захарович
Отец ребёнка: Новосильцев Захар Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосильцев Василий Захарович
Отец ребёнка: Новосильцев Захар Филиппович
Смерть
1813