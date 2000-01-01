Новосильцева (Бекетова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовосильцева (Бекетова) Анна Ивановна

Новосильцева (Бекетова) Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

1813

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Бекетов Иван Леонтьевич

Мать: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
24.07.1795

Сын: Новосильцев Иван Захарович

Отец ребёнка: Новосильцев Захар Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосильцев Владимир Захарович

Отец ребёнка: Новосильцев Захар Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосильцев Василий Захарович

Отец ребёнка: Новосильцев Захар Филиппович

Смерть
1813
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close