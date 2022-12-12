Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофимов Василий

Мать: Трофимова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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