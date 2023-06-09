Родионова Анисия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова Анисия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Калинина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Родионов Иван Семенович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Глазунова Лукерья Ивановна

Отец ребёнка: Родионов Иван Семенович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Родионов Сергей Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1902

Сын: Родионов Левонтий Иванович

Отец ребёнка: Родионов Иван Семенович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Сибирякова Васса Ивановна

Отец ребёнка: Родионов Иван Семенович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Макарова Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Родионов Иван Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Иван Семенович

Смерть
1965