Родионова Анисия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Калинина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Родионов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Глазунова Лукерья Ивановна
Отец ребёнка: Родионов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1902
Сын: Родионов Левонтий Иванович
Отец ребёнка: Родионов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Сибирякова Васса Ивановна
Отец ребёнка: Родионов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Макарова Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Родионов Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1965