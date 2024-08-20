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Земдиханова Наиля Равиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1984

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1984

Отец: Гараев Равил Нуртдинович

Мать: Гараева (Закирова) Равиля Абдулкадировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земдиханов Рустем Шаукатович

Рождение ребёнка
12.04.2014

Дочь: Земдиханова Камилла Рустемовна

Отец ребёнка: Земдиханов Рустем Шаукатович

Родилась в г.Москва
Рождение ребёнка
05.09.2015

Сын: Земдиханов Амир Рустемович

Отец ребёнка: Земдиханов Рустем Шаукатович

Москва, город федерального значения Москва

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