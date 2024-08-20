Земдиханова Наиля Равиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.2014
Дочь: Земдиханова Камилла Рустемовна
Отец ребёнка: Земдиханов Рустем Шаукатович
Родилась в г.Москва
Рождение ребёнка
05.09.2015
Сын: Земдиханов Амир Рустемович
Отец ребёнка: Земдиханов Рустем Шаукатович
Москва, город федерального значения Москва