Котов Сергей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Сергей Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1974

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1954 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1974

Отец: Котов Юрий Брониславович

Мать: Котова Нонна Феликсовна

Рождение ребёнка
08.05.1993

Дочь: Суворова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

село Южаково Свердловская область
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