Ривненко Станислав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1973
Дочь: Веремеев Татьяна Станиславовна
Мать ребёнка: Ривненко Вера
Рождение ребёнка
09.10.1977
Дочь: Наумов Елена
Мать ребёнка: Ривненко Вера
Алматы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ривненко Вера