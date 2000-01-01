Ривненко Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ривненко Станислав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1973

Дочь: Веремеев Татьяна Станиславовна

Мать ребёнка: Ривненко Вера

Рождение ребёнка
09.10.1977

Дочь: Наумов Елена

Мать ребёнка: Ривненко Вера

Алматы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ривненко Вера

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