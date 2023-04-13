Шедова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шедова Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Шедов Петр Федоров

Отец ребёнка: Шедов Федор Матвеев

Строительная Слобода, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шедов Федор Матвеев

Смерть
Неизвестно
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