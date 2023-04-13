Шедова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Шедов Петр Федоров
Отец ребёнка: Шедов Федор Матвеев
Строительная Слобода, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шедов Федор Матвеев
Смерть
Неизвестно