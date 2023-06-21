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Фролов Максим Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.

Отец: Фролов Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1810 по 1811 ст.

Сын: Фролов Кузьма Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
С 1812 по 1813 ст.

Сын: Фролов Никон Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1817 ст.

Дочь: Мавра Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно