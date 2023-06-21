Фролов Максим Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.
Отец: Фролов Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1810 по 1811 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1812 по 1813 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817 ст.
Дочь: Мавра Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно