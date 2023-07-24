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Васильев ?
Васильев ?
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Васильева (хвостова)) Ольга
Дети
(Кукшина (васильева)) Анна
Добавил:
ВА
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Анна
Мать ребёнка:
Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Ольга
Смерть
Неизвестно
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