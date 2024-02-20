Неуступов Роман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.2017
Сын: Неуступов Андрей Романович
Мать ребёнка: Касьянова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
28.06.2019
Дочь: Неуступова Василиса Романовна
Мать ребёнка: Касьянова Ольга Александровна