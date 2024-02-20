Неуступов Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неуступов Роман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касьянова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
10.10.2017

Сын: Неуступов Андрей Романович

Мать ребёнка: Касьянова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
28.06.2019

Дочь: Неуступова Василиса Романовна

Мать ребёнка: Касьянова Ольга Александровна

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