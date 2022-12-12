Поздняя Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1898 ст.
Отец ребёнка: Поздний Максим Григорьевич
Ф 803 оп. 2 д. 310 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1893-95 и 1897, 1898 г.
Рождение ребёнка
11.06.1902 ст.
Отец ребёнка: Поздний Максим Григорьевич
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Рождение ребёнка
01.04.1904 ст.
Дочь: Позднева Мария Максимовна
Отец ребёнка: Поздний Максим Григорьевич
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Рождение ребёнка
30.08.1907 ст.
Сын: Поздний Александр Максимович
Отец ребёнка: Поздний Максим Григорьевич
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Рождение ребёнка
30.08.1907 ст.
Дочь: Поздняя Наталия Максимовна
Отец ребёнка: Поздний Максим Григорьевич
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Рождение ребёнка
25.01.1911 ст.
Дочь: Поздняя Анна Максимовна
Отец ребёнка: Поздний Максим Григорьевич
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы.
Рождение ребёнка
1917 ст.
Сын: Поздний Гавриил Максимович
Отец ребёнка: Поздний Максим Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно