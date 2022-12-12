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Поздняя Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1898 ст.

Сын: Поздний Федор Максимович

Отец ребёнка: Поздний Максим Григорьевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф 803 оп. 2 д. 310 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1893-95 и 1897, 1898 г.
Рождение ребёнка
11.06.1902 ст.

Сын: Поздний Тихон Максимович

Отец ребёнка: Поздний Максим Григорьевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Рождение ребёнка
01.04.1904 ст.

Дочь: Позднева Мария Максимовна

Отец ребёнка: Поздний Максим Григорьевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Рождение ребёнка
30.08.1907 ст.

Сын: Поздний Александр Максимович

Отец ребёнка: Поздний Максим Григорьевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Рождение ребёнка
30.08.1907 ст.

Дочь: Поздняя Наталия Максимовна

Отец ребёнка: Поздний Максим Григорьевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Рождение ребёнка
25.01.1911 ст.

Дочь: Поздняя Анна Максимовна

Отец ребёнка: Поздний Максим Григорьевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы.
Рождение ребёнка
1917 ст.

Сын: Поздний Гавриил Максимович

Отец ребёнка: Поздний Максим Григорьевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздний Максим Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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