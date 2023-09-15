Baltscheffsky Julius Alexander
Место рождения
Дата рождения09.11.1866
Дата смерти06.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1866
Рождение ребёнка
08.11.1904
Сын: Baltscheffsky Bore Alexander
Мать ребёнка: Baltscheffsky Sonja Sofia
Pohja, Finland
Рождение ребёнка
16.06.1906
Дочь: Von Essen Hjördis Sofia
Мать ребёнка: Baltscheffsky Sonja Sofia
Pojo, Finland
Рождение ребёнка
09.03.1909
Дочь: Ahlstedt Ethel Marianna
Мать ребёнка: Baltscheffsky Sonja Sofia
Pojo
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Baltscheffsky Sonja Sofia
Смерть
06.01.1942