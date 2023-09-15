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Baltscheffsky Julius Alexander

Место рождения

Хельсинки

Дата рождения

09.11.1866

Дата смерти

06.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1866

Отец: Baltscheffsky Julius Rafael

Мать: Baltscheffsky Vilhelmine Ernestine

Рождение ребёнка
08.11.1904

Сын: Baltscheffsky Bore Alexander

Мать ребёнка: Baltscheffsky Sonja Sofia

Pohja, Finland
Рождение ребёнка
16.06.1906

Дочь: Von Essen Hjördis Sofia

Мать ребёнка: Baltscheffsky Sonja Sofia

Pojo, Finland
Рождение ребёнка
09.03.1909

Дочь: Ahlstedt Ethel Marianna

Мать ребёнка: Baltscheffsky Sonja Sofia

Pojo
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Baltscheffsky Sonja Sofia

Смерть
06.01.1942
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