Базанов Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базанов Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Базанов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Базанов Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Игнатова Александра Фроловна

Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатова Александра Фроловна

Смерть
Неизвестно
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