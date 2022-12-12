Базанов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Базанов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Сын: Базанов Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: Игнатова Александра Фроловна
Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно