Галиаскарова Сафра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1936
Дочь: Галиаскарова Раиса Валикарамовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Галиаскарова Лена Валикаримовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.08.1942
Дочь: Сагатдинова Марзума Валикаримовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно