Галиаскарова Сафра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалиаскарова Сафра

Галиаскарова Сафра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1936

Дочь: Галиаскарова Раиса Валикарамовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Галиаскарова Лена Валикаримовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.08.1942

Дочь: Сагатдинова Марзума Валикаримовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close