Дрожжина Аграфена/Агрипина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрожжина Аграфена/Агрипина Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1920

Дочь: Дрожжин- неизвестно Андреев--

Отец ребёнка: Дрожжин Андрей Климович

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
27.01.1921

Дочь: Дрожжина Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Дрожжин Андрей Климович

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
МО
Рождение ребёнка
До 1921

Сын: Дрожжин- неизвестно Андреев--

Отец ребёнка: Дрожжин Андрей Климович

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Дрожжина Антонида Андреевна

Отец ребёнка: Дрожжин Андрей Климович

Рождение ребёнка
05.11.1926

Сын: Дрожжин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Дрожжин Андрей Климович

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
МО
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Дрожжина Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Дрожжин Андрей Климович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Дрожжин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Дрожжин Андрей Климович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрожжин Андрей Климович

Смерть
Неизвестно
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