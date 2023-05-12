Дрожжина Аграфена/Агрипина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1920
Дочь: Дрожжин- неизвестно Андреев--
Отец ребёнка: Дрожжин Андрей Климович
Рождение ребёнка
27.01.1921
Дочь: Дрожжина Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Дрожжин Андрей Климович
МО
Рождение ребёнка
До 1921
Сын: Дрожжин- неизвестно Андреев--
Отец ребёнка: Дрожжин Андрей Климович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Дрожжина Антонида Андреевна
Отец ребёнка: Дрожжин Андрей Климович
Рождение ребёнка
05.11.1926
Сын: Дрожжин Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Дрожжин Андрей Климович
МО
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Дрожжина Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Дрожжин Андрей Климович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Дрожжин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Дрожжин Андрей Климович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно