Хамитова (Каримова) Римма Минияровна
Место рожденияг.Ишимбай , БАССР
Дата рождения09.04.1948
Дата смерти08.02.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Ишимбай , БАССР
Рождение ребёнка
25.04.1975
Дочь: Нелли Маратовна
Отец ребёнка: Хамитов Марат Зуфарович
г.Ишимбай , БАССР
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.2004
г.Ишимбай , РБ , РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Ишимбай , РБ , РФ