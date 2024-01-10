Дементьева (Пиксаева) Марина Михайлова / Мария Михайлова
Место рожденияс.Зерикла Абдулинский г-н
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Зерикла Абдулинский г-н
Бракосочетание
15.10.1895
с.Зерикла Абдулинский г-н
Рождение ребёнка
21.06.1896
Дочь: Марина Алексеева
Отец ребёнка: Дементьев Алексей Максимов
с.Зерикла Абдулинский г-н
Смерть
Неизвестно