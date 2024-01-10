Дементьева (Пиксаева) Марина Михайлова / Мария Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементьева (Пиксаева) Марина Михайлова / Мария Михайлова

Место рождения

с.Зерикла Абдулинский г-н

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Зерикла Абдулинский г-н
Бракосочетание
15.10.1895

Муж: Дементьев Алексей Максимов

с.Зерикла Абдулинский г-н
Рождение ребёнка
21.06.1896

Дочь: Марина Алексеева

Отец ребёнка: Дементьев Алексей Максимов

с.Зерикла Абдулинский г-н
Смерть
Неизвестно
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