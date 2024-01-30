Röhrberg Johann Ivanovich
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1789
Сын: Röhrberg Christoph Johann
Мать ребёнка: V. Röhrberg Agneta Elisabeth
Reval
Рождение ребёнка
21.11.1791
Мать ребёнка: V. Röhrberg Agneta Elisabeth
Reval
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: V. Röhrberg Agneta Elisabeth
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: V. Röhrberg Agneta Elisabeth
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно