Röhrberg Johann Ivanovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Röhrberg Johann Ivanovich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1789

Сын: Röhrberg Christoph Johann

Мать ребёнка: V. Röhrberg Agneta Elisabeth

Reval
Рождение ребёнка
21.11.1791

Сын: Рерберг Федор Иванович

Мать ребёнка: V. Röhrberg Agneta Elisabeth

Reval
Рождение ребёнка
1802

Сын: Рерберг Егор Иванович

Мать ребёнка: V. Röhrberg Agneta Elisabeth

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: V. Röhrberg Agneta Elisabeth

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Röhrberg Woldemar (Vladimir Ivanovich) (Vladimir Ivanovich)

Мать ребёнка: V. Röhrberg Agneta Elisabeth

Работа или профессия
Неизвестно
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