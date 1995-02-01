Затолокин Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Затолокин Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1963

Дата смерти

Около 01.02.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1936 г.р.

Жена

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1963

Отец: не указан

Мать: Затолокина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
12.03.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
12.05.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
Около 01.02.1995
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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