Давлетбаков Валерий
Место рождения
Дата рождения21.05.1963
Дата смерти24.02.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1963
Отец: Давлетбаков Фатхулла
Мать: Давлетбакова Мария
Рождение ребёнка
После ?.09.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Давлетбакова Ольга
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давлетбакова Ольга
Смерть
24.02.2021
Похороны
Неизвестно
Тульская область, г. Белёв, Троицкое кладбище
Место захоронения: Тульская область, г. Белёв, Троицкое кладбище