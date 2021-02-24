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Давлетбаков Валерий

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

21.05.1963

Дата смерти

24.02.2021

Пол

Мужской

Отец

1942 г.р.

Мать

1941 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1963

Отец: Давлетбаков Фатхулла

Мать: Давлетбакова Мария

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
После ?.09.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давлетбакова Ольга

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давлетбакова Ольга

Смерть
24.02.2021
Похороны
Неизвестно
Тульская область, г. Белёв, Троицкое кладбище
Место захоронения: Тульская область, г. Белёв, Троицкое кладбище