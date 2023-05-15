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Акимов Алексей Викторович

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Место рождения

с. Головино Николаевского района Ульяновской области

Дата рождения

25.10.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Головино Николаевского района Ульяновской области
Бракосочетание
22.03.2014

Жена: скрыто настройками приватности

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
26.05.2014

Сын: Акимов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.05.2017

Сын: Акимов Глеб Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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