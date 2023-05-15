Акимов Алексей Викторович
Место рожденияс. Головино Николаевского района Ульяновской области
Дата рождения25.10.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Головино Николаевского района Ульяновской области
Бракосочетание
22.03.2014
Жена: скрыто настройками приватности
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
26.05.2014
Сын: Акимов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.05.2017
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности