Гаврило
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Петр Гаврилович
Мать ребёнка: Жена Гаврила
Рождение ребёнка
1802
Сын: Матвей Гаврилович
Мать ребёнка: Жена Гаврила
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Катерина Гавриловна
Мать ребёнка: Жена Гаврила
Смерть
Неизвестно