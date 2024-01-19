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Гаврило

Место рождения

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1792

Сын: Петр Гаврилович

Мать ребёнка: Жена Гаврила

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Матвей Гаврилович

Мать ребёнка: Жена Гаврила

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Катерина Гавриловна

Мать ребёнка: Жена Гаврила

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно
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