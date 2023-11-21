Балашов Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1919
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1919
Рождение ребёнка
19.01.1944
Сын: Балашов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Балашова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Балашова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
10.08.1948
Сын: Балашов Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Балашова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
20.05.1955
Сын: Балашов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Балашова Екатерина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работал на Кировском заводе
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1981
Причина смерти: умер во сне от снотворного