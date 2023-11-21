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Балашов Владимир Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1919

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЯН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1919

Отец: Балашов Илья Семенович

Мать: Балашова Александра Максимовна

Рождение ребёнка
19.01.1944

Сын: Балашов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Балашова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балашова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
10.08.1948

Сын: Балашов Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Балашова Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
20.05.1955

Сын: Балашов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Балашова Екатерина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балашова Екатерина Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Работал на Кировском заводе
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1981
Причина смерти: умер во сне от снотворного
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