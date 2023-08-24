- Эстер Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Мальцева Лилия Николаевна
Отец ребёнка: Мальцев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чепурной Юрий Александрович
Отец ребёнка: Чепурной Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно