- Эстер Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Эстер Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Мальцева Лилия Николаевна

Отец ребёнка: Мальцев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чепурной Юрий Александрович

Отец ребёнка: Чепурной Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепурной Александр Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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