Шелеметева Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Шелеметев Пётр Харитонович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Шелеметев Мартын Петрович
Отец ребёнка: Шелеметев Пётр Харитонович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Матрёна Петровна
Отец ребёнка: Шелеметев Пётр Харитонович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Шелеметев Пётр Харитонович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Шелеметев Пётр Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно