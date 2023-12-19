Шелеметева Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелеметева Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Шелеметев Пётр Харитонович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Шелеметев Мартын Петрович

Отец ребёнка: Шелеметев Пётр Харитонович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Матрёна Петровна

Отец ребёнка: Шелеметев Пётр Харитонович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Шелеметев Пётр Харитонович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Шелеметев Пётр Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелеметев Пётр Харитонович

Смерть
Неизвестно
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