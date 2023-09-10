Вербанов Валерий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1971
Отец: Вербанов Георгий Зиновиевич
Мать: Вербанова .
Рождение ребёнка
08.07.1996
Дочь: Вербанова Анастасия Валерьевна
Мать ребёнка: Дякова Вербанова Людмила
Рождение ребёнка
28.07.2005
Дочь: Вербанова Дарья Валерьевна
Мать ребёнка: Дякова Вербанова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дякова Вербанова Людмила