Вербанов Валерий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вербанов Валерий Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1971

Отец: Вербанов Георгий Зиновиевич

Мать: Вербанова .

Рождение ребёнка
08.07.1996

Дочь: Вербанова Анастасия Валерьевна

Мать ребёнка: Дякова Вербанова Людмила

Рождение ребёнка
28.07.2005

Дочь: Вербанова Дарья Валерьевна

Мать ребёнка: Дякова Вербанова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дякова Вербанова Людмила

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