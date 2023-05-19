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Макуров Филипп Федорович

Место рождения

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Призыв на военную службу
25.06.1941
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Пропал без вести (военное)
?.02.1942
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макурова Ефросинья Матвеевна

Смерть
Неизвестно
Похороны
1942
Слуцк, Слуцкий район, Минская область