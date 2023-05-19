Макуров Филипп Федорович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
25.06.1941
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Пропал без вести (военное)
?.02.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
1942
Слуцк, Слуцкий район, Минская область