Tarrask Pärtel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tarrask Pärtel

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1845
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