Tarrask Pärtel
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1843
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1845