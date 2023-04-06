Аликин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аликин Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Аликин Анатолий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1985
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