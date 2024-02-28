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Аносов Евдоким Ермолаев

Место рождения

с.Грибоедово Веневского уезда Гремячьей волости

Дата рождения

1754

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Сын Аносов Ермолай Михайлов

Мать: Марья Афанасьева

| В исповедальной ведомости за 1757г. двор № 12 | | |
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Возможно Не Наш. (Имя Не Разобрала) (Имя Не Разобрала) Евдокимов

Мать ребёнка: Аносова Агафия Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аносова Агафия Афанасьева

Рождение ребёнка
05.11.1773

Сын: Аносов (Га) Лактион Евдокимов

Мать ребёнка: Аносова Агафия Афанасьева

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Варвара Евдокимова

Мать ребёнка: Аносова Агафия Афанасьева

Рождение ребёнка
1788

Сын: Аносов Лупп Евдокимов

Мать ребёнка: Аносова Агафия Афанасьева

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Наталья Евдокимова

Мать ребёнка: Аносова Агафия Афанасьева

Смерть
1802

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