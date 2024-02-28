Аносов Евдоким Ермолаев
Место рожденияс.Грибоедово Веневского уезда Гремячьей волости
Дата рождения1754
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1754
Отец: Сын Аносов Ермолай Михайлов
Мать: Марья Афанасьева
| В исповедальной ведомости за 1757г. двор № 12 | | |
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Возможно Не Наш. (Имя Не Разобрала) (Имя Не Разобрала) Евдокимов
Мать ребёнка: Аносова Агафия Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1773
Сын: Аносов (Га) Лактион Евдокимов
Мать ребёнка: Аносова Агафия Афанасьева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Варвара Евдокимова
Мать ребёнка: Аносова Агафия Афанасьева
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Аносова Агафия Афанасьева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Наталья Евдокимова
Мать ребёнка: Аносова Агафия Афанасьева