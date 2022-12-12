Морфесси Юрий Спиридонович
Место рожденияАфины, Греция
Дата рождения04.09.1882
Дата смерти12.07.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Афины, Греция
Место жительства
С 1882 по 1889
Афины, Греция
Место жительства
С 1889 по 1903
Одесса, Украина
Место жительства
С 1903 по 1905
Киев, Украина
Место жительства
С 1905 по 1906
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1906 по 1920
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1920 по 1935
Париж, Франция
Место жительства
С 1935 по 1937
Белград, Сербия
Место жительства
С 1945 по 1949
Фюссен, Германия
Место жительства
Неизвестно
Загреб, Хорватия
Смерть
12.07.1949
Фюссен, Германия