Даниленко Анна Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1868
Дочь: Ефросинья Григорьева
Отец ребёнка: Даниленко Григорий Саввов
Рождение ребёнка
04.03.1870
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Даниленко Григорий Саввов
Смерть
Неизвестно