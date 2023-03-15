Даниленко Анна Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниленко Анна Косьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1868

Дочь: Ефросинья Григорьева

Отец ребёнка: Даниленко Григорий Саввов

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
04.03.1870

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Даниленко Григорий Саввов

Беловоды, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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