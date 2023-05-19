Тижин Петр Максимов
Место рождения
Дата рождения22.06.1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1898 ст.
Отец: Тижин Максим Алексеевич
Мать: Смирнова Вера Леонидовна
Крещение
28.06.1898 ст.
Самара, Спасо-Вознесенский Кафедральный собор Крестные: самарский мещанин Архип (?) Лукьянов (?) Тижин (?) и села Промзина крестьянка Александра Леонидова Рубейкина
Смерть
Неизвестно