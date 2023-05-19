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Тижин Петр Максимов

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

22.06.1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1898 ст.

Отец: Тижин Максим Алексеевич

Мать: Смирнова Вера Леонидовна

Самара, Самара, Самарская область
Крещение
28.06.1898 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Самара, Спасо-Вознесенский Кафедральный собор Крестные: самарский мещанин Архип (?) Лукьянов (?) Тижин (?) и села Промзина крестьянка Александра Леонидова Рубейкина
Смерть
Неизвестно