Алексеев Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Алексей Петрович

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Место рождения

д. Летяги, Кинешемский уезд Костромской губернии

Дата рождения

02.10.1915

Дата смерти

16.05.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
02.10.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Летяги, Кинешемский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1915
д. Летяги, Кинешемский уезд Костромской губернии
Место жительства
По 1940
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1945 по 1998
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.05.1998
Москва, город федерального значения Москва
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