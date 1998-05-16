Алексеев Алексей Петрович
Место рожденияд. Летяги, Кинешемский уезд Костромской губернии
Дата рождения02.10.1915
Дата смерти16.05.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Летяги, Кинешемский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1915
д. Летяги, Кинешемский уезд Костромской губернии
Место жительства
По 1940
Место жительства
С 1945 по 1998
Смерть
16.05.1998