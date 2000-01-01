Шипицын Иван Михайлович
Место рожденияд. Мельниковой Каргалинской вол Тарского у
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Мельниковой Каргалинской вол Тарского у
Рождение ребёнка
17.04.1877
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Шипицына Мария Филатовна
д. Мельниковой Каргалинской вол Тарского у
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипицына Мария Филатовна
Смерть
Неизвестно