Шипицын Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипицын Иван Михайлович

Шипицын Иван Михайлович

avatar

Место рождения

д. Мельниковой Каргалинской вол Тарского у

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Мельниковой Каргалинской вол Тарского у
Рождение ребёнка
17.04.1877

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Шипицына Мария Филатовна

д. Мельниковой Каргалинской вол Тарского у
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Мария Филатовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close