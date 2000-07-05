(Фрич) Яна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фрич) Яна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.2000

Пол

Женский

Отец

1975 г.р.

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.2000

Отец: Фрич Руслан

Мать: Фрич Елена

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