Каксимков Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Каксимков Петр Игнатьевич
Мать: не указана
Вологодская обл., Вытегорский р-н, Пустошь
Призыв на военную службу
1938
Воинское звание: сержант
Военная награда
07.05.1970
Воинское звание: сержант Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Дата документа: 07.05.1970 Информация об архиве - Архив: ЦАМО Картотека: Картотека н... Показать все
Смерть
Неизвестно