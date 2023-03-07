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Каксимков Александр Петрович

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Место рождения

Пустошь, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Каксимков Петр Игнатьевич

Мать: не указана

Пустошь, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Вологодская обл., Вытегорский р-н, Пустошь
Призыв на военную службу
1938
Воинское звание: сержант
Военная награда
07.05.1970
Воинское звание: сержант Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Дата документа: 07.05.1970 Информация об архиве - Архив: ЦАМО Картотека: Картотека н... Показать все
Смерть
Неизвестно
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