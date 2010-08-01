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Лазарев Дмитрий Алексеевич
Лазарев Дмитрий Алексеевич
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Древо
Место рождения
Каменск-Шахтинский
, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Дата рождения
01.08.2010
Пол
Мужской
Отец
Лазарев Алексей Викторович
1966 г.р.
Мать
Лазарева (Шестопалова) Елена Николаевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.2010
Отец:
Лазарев Алексей Викторович
Мать:
Лазарева Елена Николаевна
Каменск-Шахтинский
, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
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