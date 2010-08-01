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Лазарев Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область

Дата рождения

01.08.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.2010

Отец: Лазарев Алексей Викторович

Мать: Лазарева Елена Николаевна

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
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