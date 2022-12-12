Сергеева Анастасия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева Анастасия Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.2004

Сын: Сергеев Даниил Петрович

Отец ребёнка: Сергеев Пётр Олегович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
22.03.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Пётр Олегович

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