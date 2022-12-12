Сергеева Анастасия Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.2004
Отец ребёнка: Сергеев Пётр Олегович
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
22.03.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеев Пётр Олегович