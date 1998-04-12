Бурдуковский Никита Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдуковский Никита Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1998

Пол

Мужской

Отец

1974 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1998

Отец: Бурдуковский Андрей Павлович

Мать: не указана

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