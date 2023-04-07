Авдотья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Федосья Фотиевна
Отец ребёнка: Фотий Клементьевич
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Степанида Фотиевна
Отец ребёнка: Фотий Клементьевич
Рождение ребёнка
1744
Сын: Осип Фотиевич
Отец ребёнка: Фотий Клементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фотий Клементьевич
Смерть
1717