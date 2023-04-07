Авдотья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Федосья Фотиевна

Отец ребёнка: Фотий Клементьевич

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Степанида Фотиевна

Отец ребёнка: Фотий Клементьевич

Рождение ребёнка
1744

Сын: Осип Фотиевич

Отец ребёнка: Фотий Клементьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фотий Клементьевич

Смерть
1717
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