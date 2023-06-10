Лохова Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1910
Сын: Маккавеев Тимофей Никанорович
Отец ребёнка: Маккавеев Никанор Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маккавеев Федор Никанорович
Отец ребёнка: Маккавеев Никанор Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маккавеева Ольга Никаноровна
Отец ребёнка: Маккавеев Никанор Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маккавеев Арсений Никанорович
Отец ребёнка: Маккавеев Никанор Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маккавеева Клавдия Никаноровна
Отец ребёнка: Маккавеев Никанор Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макковеев Николай Никанорович
Отец ребёнка: Маккавеев Никанор Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маккавеев Егор Никанорович
Отец ребёнка: Маккавеев Никанор Матвеевич
Смерть
Неизвестно