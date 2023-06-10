Лохова Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лохова Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1910

Сын: Маккавеев Тимофей Никанорович

Отец ребёнка: Маккавеев Никанор Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маккавеев Федор Никанорович

Отец ребёнка: Маккавеев Никанор Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маккавеева Ольга Никаноровна

Отец ребёнка: Маккавеев Никанор Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маккавеев Арсений Никанорович

Отец ребёнка: Маккавеев Никанор Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маккавеева Клавдия Никаноровна

Отец ребёнка: Маккавеев Никанор Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макковеев Николай Никанорович

Отец ребёнка: Маккавеев Никанор Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маккавеев Егор Никанорович

Отец ребёнка: Маккавеев Никанор Матвеевич

Смерть
Неизвестно