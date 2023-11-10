Демьяненко Михаил Анреевич
Место рождения
Дата рождения04.09.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.?
Дополнительная запись в метрическую книгу 1878 года сделана по указу 1901 года №14144
Крещение
04.09.?
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Дополнительная запись в метрическую книгу 1878 года сделана по указу 1901 года №14144
Смерть
Неизвестно