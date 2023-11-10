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Демьяненко Михаил Анреевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

04.09.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.?

Отец: Демяненко Андрей Ефимович

Мать: Демьяненко Матрена Прокофьевна

Кровное, Сумська область
Дополнительная запись в метрическую книгу 1878 года сделана по указу 1901 года №14144
Крещение
04.09.?
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Дополнительная запись в метрическую книгу 1878 года сделана по указу 1901 года №14144
Смерть
Неизвестно
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