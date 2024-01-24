Грубов Олег Вадимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грубов Вадим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Грубова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грубова Анастасия Олеговна
Мать ребёнка: Грубова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грубова Ксения Олеговна
Мать ребёнка: Грубова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грубова Елена