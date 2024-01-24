Грубов Олег Вадимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грубов Олег Вадимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грубов Вадим

Мать: Грубова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грубов Никита Олегович

Мать ребёнка: Грубова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грубова Анастасия Олеговна

Мать ребёнка: Грубова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грубова Ксения Олеговна

Мать ребёнка: Грубова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грубова Елена

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