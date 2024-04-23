Геринг (Зверева) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геринг (Зверева) Анастасия Ивановна

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Место рождения

с. Старая Башкарка Пригородный р-н Свердловская об

Дата рождения

23.03.1920

Дата смерти

11.10.1981

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1920

Отец: Зверев Иван Иович

Мать: Зверева (Овчинникова) Матрена Егоровна (Ивановна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ювиналий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геринг Эдуард Иванович

Отец ребёнка: Геринг Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Геринг Иван

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Зверева) Милитина Ювинальевна

Отец ребёнка: Ювиналий Иванович

Смерть
11.10.1981

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