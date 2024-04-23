Геринг (Зверева) Анастасия Ивановна
Место рожденияс. Старая Башкарка Пригородный р-н Свердловская об
Дата рождения23.03.1920
Дата смерти11.10.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ювиналий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Геринг Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Геринг Иван
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Зверева) Милитина Ювинальевна
Отец ребёнка: Ювиналий Иванович
Смерть
11.10.1981