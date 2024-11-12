Глушков Захар Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
В РС 1795 года - 12 лет. ЦГАКО 176-2-15а, стр. 530. Царевосанчурский уезд, Иванова волость, поч. Большой ключ Шокшем тож В РС 1816 года написано, что Семенов, а не Кондратьев? ЦГАКО 176-2-620, л. 31, ... Показать все
Место жительства
С 1783
Смерть
1812
Из РС 1816 года. ЦГАКО 176-2-620, л. 31, № 7. поч. Большой Ключ, Ильинская волость