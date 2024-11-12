Глушков Захар Кондратьевич Около 1783 — найти родственников по фамилии на Familio
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Глушков Захар Кондратьевич

Место рождения

Зеленова, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

Около 1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
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Место
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Рождение
Около 1783

Отец: Глушков Кондратий Ерофеевич

Мать: Глушкова Матрона Родионовна

Зеленова, Уржумский уезд, Вятская губерния
В РС 1795 года - 12 лет. ЦГАКО 176-2-15а, стр. 530. Царевосанчурский уезд, Иванова волость, поч. Большой ключ Шокшем тож В РС 1816 года написано, что Семенов, а не Кондратьев? ЦГАКО 176-2-620, л. 31, ... Показать все
Место жительства
С 1783
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1812
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Из РС 1816 года. ЦГАКО 176-2-620, л. 31, № 7. поч. Большой Ключ, Ильинская волость

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