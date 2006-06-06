Борисова Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Наталья Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1986

Отец: Свинобоев Анатолий Иннокентьевич

Мать: Свинобоева Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
06.06.2006

Сын: Баишев Рустам Михайлович

Отец ребёнка: Борисов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Саян Александрович

Отец ребёнка: Борисов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Айаал Александрович

Отец ребёнка: Борисов Александр Николаевич

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