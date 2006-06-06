Борисова Наталья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1986
Рождение ребёнка
06.06.2006
Отец ребёнка: Борисов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Саян Александрович
Отец ребёнка: Борисов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Айаал Александрович
Отец ребёнка: Борисов Александр Николаевич