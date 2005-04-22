Фролов Алексей
Место рождениясело Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Дата рождения24.08.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1982
Отец: Фролов Павел
Мать: Фролова Татьяна
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Бракосочетание
22.04.2005
Рождение ребёнка
04.09.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фролова Алексина Кристина
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
13.04.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фролова Алексина Кристина
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Развод
?.03.2015