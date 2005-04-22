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Фролов Алексей

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Место рождения

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас

Дата рождения

24.08.1982

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1957 г.р.

Жена

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1982

Отец: Фролов Павел

Мать: Фролова Татьяна

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Бракосочетание
22.04.2005

Жена: Фролова Алексина Кристина

Рождение ребёнка
04.09.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Алексина Кристина

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
13.04.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Алексина Кристина

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Развод
?.03.2015

Жена: Фролова Алексина Кристина

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