Клинов Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.11.1903
Дата смерти06.04.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1903
Отец: Клинов Николай Дмитриевич
Мать: Клинова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
19.10.1929
Дочь: Морозова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Клинова Елена
Рождение ребёнка
31.07.1948
Сын: Клинов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Клинова Анна Борисовна
Бракосочетание
13.07.1949
Жена: Клинова Анна Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клинова Елена
Смерть
06.04.1984
Похороны
Неизвестно
Красненькое кладбище