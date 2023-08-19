Клинов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлинов Николай Николаевич

Клинов Николай Николаевич

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

13.11.1903

Дата смерти

06.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1903

Отец: Клинов Николай Дмитриевич

Мать: Клинова Анна Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.10.1929

Дочь: Морозова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Клинова Елена

Рождение ребёнка
31.07.1948

Сын: Клинов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Клинова Анна Борисовна

Бракосочетание
13.07.1949

Жена: Клинова Анна Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клинова Елена

Смерть
06.04.1984
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Красненькое кладбище